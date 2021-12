Aktion „Arbeitskraft verschenken“ am 23. Dezember in Willich : Gartenbauer möchte zu Weihnachten etwas zurückgeben

Aktion „Arbeitskraft verschenken“ am 23. Dezember in Willich

Willich Benjamin Balsam von GB Gartenbau aus Willich möchte mit Mitarbeitern am 23. Dezember „Arbeitskraft verschenken“. An Menschen, die Hilfe gebrauchen können.

Und dafür hat er sich etwas Besonderes überlegt. Eigentlich sollten am 23. Dezember die Weihnachtsferien beginnen, doch Balsam und seine neun Mitarbeiter wollen unentgeltlich einen Tag dranhängen, ihre „Arbeitskraft verschenken“. „Wir wollen da helfen, wo es sonst keiner machen würde“, erklärt Balsam. Dabei kämen ganz verschiedene Tätigkeiten infrage. Es könne ein verwahrloster Garten einer Witwe, Alleinerziehenden oder von alten Menschen sein, die das mit der Pflege nicht mehr schaffen, aber auch kein Geld hätten, um jemanden zu beauftragen. „Meine Jungs sind aber auch handwerklich begabt. Wir bauen auch einen Tisch oder ein Regal auf, räumen einen Keller leer, wenn ein Umzug ansteht, oder machen einen Großeinkauf mit Omi“, sagt Balsam. Es könnten auch Nachbarn oder Bekannte vorgeschlagen werden, die immer nur an andere denken, aber es auch mal verdient haben, dass man etwas für sie tue. Oder jemanden, dem es nicht gut gehe, und sich freue, wenn man an ihn denke, betont Balsam.

Die Bedingung: Der Einsatzort dürfe nicht weiter als 30 Kilometer von Willich entfernt liegen, schließlich wolle man möglichst vielen Menschen helfen. Bis 17. Dezember um 16 Uhr kann man sich noch bewerben, dann priorisieren Balsam und sein Team die Vorschläge und erstellen einen Einsatzplan für den Tag vor Weihnachten . Auch wer sich in diesem Jahr keinen Weihnachtsbaum leisten könne, dürfe sich melden. Von einer Aktion am Wochenende – der Betrieb verschenkte 50 Bäume – sind noch 15 übrig.

Info Wer sich bei Benjamin Balsam für die Hilfsaktion am 23. Dezember bewerben möchte, kann ihm schreiben per E-Mail an info@gbgartenbau.de oder an die Facebook-Seite GB Gartenbau oder anrufen unter Ruf 02154 8913420.