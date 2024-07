Flüchtlingshilfe in Willich AKF-Fahrradwerkstatt hat neue Räume in Willich gefunden

Der Schock bei den Verantwortlichen des Arbeitskreises Fremde (AKF) war zum Jahreswechsel zunächst groß. Die Fahrradwerkstatt, die bis dato im Freizeitzentrum No7 in Neersen untergebracht war, musste diese Räume bis zum Sommer verlassen, da die Einrichtung den Platz selbst benötigt. Nach dem ersten Schreck suchten die Verantwortlichen schnell eine neue Bleibe und erkannten auch eine Chance darin. „Die Geflüchteten, für die wir die Räder herrichten und auch reparieren, sind vor allem in Willich untergebracht. Darum haben wir besonders Räume in Willich und Schiefbahn gesucht. So sind wir näher bei den Menschen und können noch besser helfen“, erzählt Bodo Watzka, der das Projekt im AKF leitet.