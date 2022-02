Verfasserin der Anrather Pfarrchronik : Agnes Sehrbrock wird 95 Jahre alt

Agnes Sehrbrock feiert am Dienstag ihren 95. Geburtstag. Foto: Agnes Sehrbrock

Anrath Agnes Sehrbock feiert am 8. Februar ihren 95. Geburtstag. Vielen Anratherinnen und Anrathern ist die bekannt als Autorin der Pfarrchronik der Pfarre St. Johannes Baptis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wenn der Name Agnes Sehrbrock fällt, dann kann der Begriff Ur-Anratherin verwendet werden. Auf dem Bauernhof ihrer Eltern an den Holterhöfen als mittleres von sieben Kindern geboren, hat sie ihr ganzes Leben in Anrath verbracht – und das sind am 8. Februar 95 Jahre. Dann feiert Agens Sehrbrock ihren 95. Geburtstag im Kreis der Familie.

Beruflich war sie viele Jahre lang zunächst in der Landwirtschaft und danach bei Jammers und Leufgen als Angestellte beschäftigt, bevor es in den kaufmännischen Bereich am Süchtelner Irmgardiskrankenhaus ging. Ehrenamtlich hat sich die Altersjubilarin viele Jahre in der Pfarre St. Johannes in Anrath engagiert. Dort ist sie auch für ein ganz besonderes Projekt verantwortlich: Dank ihrem Einsatz gibt es die Pfarrchronik der Pfarre St. Johannes Baptist als Buch.

Eigentlich wollte die Anratherin seinerzeit anlässlich der 100-Jahr-Feier der Pfarrkirche in Anrath nur ein wenig in der Chronik stöbern und einiges an Informationen zur Planung und Vollendung der Pfarrkirche heraussuchen. In einem Zeitraum von fast einhundert Jahren hatten die Anrather Pastöre ein Stück Geschichte festgehalten. Allerdings in deutscher Kurrentschrift sowie Sütterlin – und damit für die meisten Menschen in einer unlesbaren Schrift. Zwei Schriften, die Agnes Sehrbrock keine Probleme bereiteten. Doch statt nur ein wenig zu stöbern, begann sie, alles zu lesen und abzuschreiben, weil sie es schade fand, dass dieses Stück Geschichte aufgrund der Schriften Gefahr lief, in Vergessenheit zu geraten. Das Buch „Aus der Chronik der Pfarre. St. Johannes Baptist Anrath, 1882–1962“ entstand. Damit hat sie eine Vielzahl von Erlebnissen, Eindrücken und Geschehnissen der Anrather Pastöre für alle Zeiten zugänglich gemacht.

(tre)