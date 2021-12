Adventskalender – Wir öffnen Türen : Fashionworld Kluth an der Bahnstraße 20 in Willich

Willich Mit unserem Adventskalender öffnen wir Türen zu Gastronomie und Einzelhandel in Grefrath, Kempen, Tönisvorst und Willich. Heute hinter Türchen Nummer 20: Fashionworld Kluth an der Bahnstraße 20 in Willich.

Seit 1979 prägt die Fashionworld von Rolf Kluth das Bild an der Bahnstraße 20 in Willich. Dort gründete er sein Modefachgeschäft. Los ging es mit Herrenmode. Dann kam vor gut 20 Jahren die Damenmode hinzu. Mehrmals kam es zu Umbauten, die das Ladenlokal weiter optimierten und ihm das heutige stilvolle Ambiente verliehen. Der komplette Sektor Damenoberbekleidung ist bei Kluth zu finden. Ob der warme Pullover zur Jeans, die praktische Jacke für den Spaziergang, das schicke Outfit für den Job, die elegante Kombination für den Theaterbesuch, das Cocktailkleid, das Einzelstück für das besondere Event oder Abendgarderobe – bei Fashionworld Kluth findet Frau dies alles. Bei den Herren ist die Angebotspalette noch breiter. Sie umfasst nicht nur die Oberbekleidung, sondern auch das, was Mann darunter trägt, von der Unterwäsche bis zu den Socken. Wobei die witzigen Weihnachtssocken einen echten Hingucker darstellen. Kurzum: Das Modefachgeschäft bietet alles für den Mann. „Unsere Kundschaft zieht sich durch alle Altersstufen, und das im Damen- wie auch im Herrensektor“, sagt Kluth. Tatsache ist, dass mit der angebotenen Mode vom Teenager über den jungen Erwachsenen bis zum Senior alle angesprochen werden. Die coolen Sweatshirts und Hoodies von Spitzbub zum Beispiel gefallen Frauen und Männern in jedem Alter. Auch wer die etwas größeren Größen benötigt, ist bei Kluth an der richtigen Adresse. Doch egal, ob an der Bahnstraße 20 Damen- oder Herrenmode eingekauft wird, die fachliche Beratung in dem geräumigen Ladenlokal, das mit seinem Glasdach an eine Orangerie erinnert, ist immer gegeben. Und wenn etwas einmal nicht passen sollte, können die Kunden auf den Änderungsservice zurückgreifen. Foto: Norbert Prümen