Auch die „Black Brothers & The Bad Bones“ sind dabei : Kalle Pohl kommt auf Abschiedstournee auch nach Willich

Kalle Pohl trat auch bei den Schlossfestspielen auf. Foto: Uli Rentzsch

Willich Der Kabarettist, Komödiant und Schauspieler Kalle Pohl ist auf Abschiedstournee. In Willich wird er unterstützt von den „Black Brothers & The Bad Bones“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit einem Best-of-Programm zelebriert Kalle Pohl, nicht zuletzt bekannt von seinen Gastspielen bei den Schlossfestspielen Neersen, seinen Abschied von der Kabarettbühne – und dies auch in Willich: Der Kabarettist, Komödiant und Schauspieler Kalle Pohl tritt am Freitag, 27. November, in den Saal Krücken in Willich auf (Peterstraße 56, Einlass: 18 Uhr, Beginn 19 Uhr).

Unter dem Motto „Offen und ehrlich – Von allem das Beste“ holt Kalle Pohl alles aus seinem Repertoire heraus und überrascht seine Zuschauerinnen und Zuschauer mit neuen Anekdoten und witzigen Geschichten aus seinem Leben. Da kommen komische Highlights aus vorherigen Programmen, neue Gags und Sketche, aberwitzige Dialoge mit Vetter Hein Spack und Tante Mimi, ergreifende „Schangsongs“ zum Akkordeon, Stand-up-Comedy und zeitloses Kabarett zusammen.

Unterstützt wird Kalle Pohl vor und nach dem Hauptprogramm von den Frontleuten, den nicht nur, aber vor allem in Willich bekannten und beliebten „Black Brothers“: Jochen Contzen und Bernhard Hahlen, die beiden Frontleute der „Black Brothers & The Bad Bones“, sind bereits seit Jahren mit ihrer Blues-Brothers-Show in Europa unterwegs und verkörpern eines der authentischsten Blues-Brothers-Gespanne in Deutschland – und bieten an diesem Abend eine mitreißende Halb-Playback-Show. Es gilt die 3G-Regelung (geimpft, genesen, getestet/nur PCR-Test gültig).