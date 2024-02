Stadt Willich weist auf Rechtslage hin Ab 1. März sind erhebliche Schnittmaßnahmen verboten

Dies bedeutet, so Udo Hormes vom Team Umwelt und nachhaltige Stadtentwicklung bei der Stadtverwaltung Willich, dass massive Rückschnitte von Gehölzen in dieser Zeit nicht erlaub sind und ordnungsbehördlich geahndet werden können. Formschnitte – wie beispielsweise der Schnitt des jährlichen Zuwachses einer Schnitthecke – seien aber während der gesetzlichen Schonzeit möglich, so Hormes weiter. Pflegeschnitte an Ziergehölzen oder Obst- und Beerensträucher können ebenso vorgenommen werden. Und Schnittmaßnahmen, die für die Verkehrssicherheit erforderlich sind, seien ganzjährig zulässig, betont Hormes.