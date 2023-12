Arbeiten am Kreuz Neersen Witterungsbedingte Verschiebungen wegen Schnee verschoben

Folgende Änderungen der Verkehrsführung wurden auf einen noch nicht bekannten Termin verschoben, so die Autobahn-GmbH: Die vorhandene Verkehrsführung auf der A44 in Fahrtrichtung Mönchengladbach soll zwischen der Anschlussstelle Münchheide und dem Autobahnkreuz Neersen für die nächste Bauphase umgebaut werden. Danach steht ab der Anschlussstelle Neersen nur ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mönchengladbach zur Verfügung. In Fahrtrichtung Mönchengladbach sollen die Abzweige im Autobahnkreuz Neersen auf die A52 gesperrt werden.