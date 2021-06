Verzögerungen bei Arbeiten an A44 : Bürgermeister schreibt wegen Anschlussstelle Münchheide Brief an Landesminister

Bürgermeister schreibt wegen Anschlussstelle Münchheide Brief an Landesminister

Verzögerungen bei Arbeiten an A44

An der Auf- und Abfahrt Münchheide zur A44 staut sich regelmäßig der Verkehr. Der Ausbau verzögert sich seit Jahren (Archivfoto). Foto: Norbert Prümen

Willich Wegen der neuerlichen Verzögerungen beim Ausbau der A44-Anschlussstelle Münchheide hat sich Willichs Bürgermeister Christian Pakusch mit einem Brief an NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst gewandt.

Kürzlich hatte der Straßenbetrieb des Landes mitgeteilt, dass die Ausbauarbeiten an der Autobahn-Anschlussstelle und an der Kempener Straße erst im Sommer oder Herbst 2024 beendet sein werden – und nicht Ende 2022. Grund ist, dass derzeit die Fahrbahn der A44, die Seitenstreifen und Schutzeinrichtungen sowie die Brücken und Schilderbrücken zwischen dem Kreuz Neersen und Krefeld-Forstwald erneuert werden. Das wird rund zweieinhalb Jahre dauern – erst danach kann eine neue Autobahnbrücke über die Kempener Straße an der Anschlussstelle Münchheide gebaut werden.