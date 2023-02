Chorprojekt in Willich Geschichte der Tonköpfe als Musical

Über vier Wochen konnten Bürger mit dem Handy ihre Stimme für die eingereichten Projekte abgeben. Die Freude über den ersten Platz in der Kategorie „Kultur“ war bei allen Tonköpfen groß und schnell begannen die Planungen. „Schnell wurde klar: Wir schreiben das Musical selbst. Und den Inhalt liefert unserer Chorgeschichte. Den Wettbewerbsgewinn wollten wir lieber in in Kostüme, Bühnenbild und ähnliches investierten“, erinnert sich Kautny. Und so machte sich ein Team aus ihr und drei Chormitgliedern mitten in der Pandemie in Online-Konferenzen ans Werk, sammelte Ideen, schrieb die Geschichte nieder, wählte passende Chorstücke aus und textete Teile des Chorrepertoires um.