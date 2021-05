90. Geburtstag : Maria Müller verkaufte in Schiefbahn Hüte

Maria Müller feiert am Samstag ihren 90. Geburtstag. Foto: Norbert Prümen

Schiefbahn Maria Müller wird am Samstag, 29. Mai, 90 Jahre alt. Sie ist in Schiefbahn so bekannt, dass man glauben könnte, sie wäre eine Ur-Schiefbahnerin. Ist sie aber nicht.

Die Jubilarin stammt aus Giesenkirchen, sie ist eine geborene Schmitz. Ihre Schwägerin hatte ein Hutgeschäft. Und einem Handelsvertreter war aufgefallen, dass es in Schiefbahn keine Hüte zu kaufen gab. Am 1. September 1951, mit gerade einmal 20 Jahren, eröffnete sie ein solches Geschäft an der Hochstraße 78. Ihren Meister machte sie fünf Jahre später. Der Begriff „Hut“ sollte für die Modistin zu einer Art Vornamen werden, auch wenn es zuletzt bei Hut-Müller fast ausschließlich Wolle gab. 40 Jahre lang führte die Jubilarin das Geschäft.

Heute denkt sie zurück an die vielen tollen Reisen, die sie mit ihrem Mann unternommen hat. Das kinderlose Paar erkundete so manch fernes Land.

Maria Müller, die 1998 Witwe wurde, spielte bis vor 15 Jahren in Schiefbahn Tennis. Mit ihrer Mannschaft gewann sie sogar die Niederrhein-Meisterschaft. Demnächst wollen sich die Frauen wieder auf der Tennisanlage treffen. Jetzt, mit 90 Jahren, geht es ihr immer noch verhältnismäßig gut. Das Gehen klappt ganz ohne Rollator. Und Maria Müller ist immer noch eine begeisterte Autofahrerin. Ihr Mercedes wird im nächsten Jahr Oldtimer und ist noch bestens in Schuss, und das ist auch gut so: „Manchmal fahre ich nach Düsseldorf“, sagt die Jubilarin. Sie hat noch alle Einkaufsberechtigungen für Geschäftsleute, und dort kennt man sie noch.