Online-Petition von Jugendlichen in Willich : 831 Unterschriften für Pumptrack-Anlage

Willich, vor der Tagung des Rat, bei dem auch der Haushalt eingebracht wurde, gab es eine Unterschriftenliste mit 831 Unterschriften die an den Bürgermeister übergeben wurde. Was zunächst draußen passieren sollte, wurde dann auf Wunsch des Bürgermeisters vor den Augen des Rat nach innen verlegt. Foto: Norbert Prümen

Schiefbahn 831 Unterschriften haben Jugendliche am Mittwoch vor der Ratssitzung in der Jakob-Frantzen-Halle an Bürgermeister Christian Pakusch übergeben.

Ihre Forderung: Die Pumptrack-Anlage in Schiefbahn müsse unbedingt kommen. Von der Politik sind wegen der Kosten von 450.000 Euro kurzfristig Bedenken gegen den Bau aufgetaucht. Als die jungen Willicher Skater und Mountainbiker davon erfuhren, riefen sie am 24. Januar eine Online-Petition ins Leben.

Dabei erfuhren sie Unterstützung aus umliegenden Städten und Gemeinden. Etliche Jugendliche bildeten nun mit Fahrrädern und Skateboards einen Spalier für den Bürgermeister, der aber wie die CDU den Bau der Anlage befürwortet. Für die Übergabe der Unterschriften wurden sie in die Halle gebeten.

