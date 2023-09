Flüchtlinge in Willich Wird das Verwaltungsgebäude zur Flüchtlingsunterkunft?

Dass auf die Kommunen aufgrund der Schließung der Aufnahmelager des Landes in der Zukunft weitere Flüchtlingszuteilungen zukommen, wurde in Willich nicht zuletzt angesichts der Haushaltsthematik diskutiert. An harte, belastbare Zahlen hinsichtlich der Zuweisung geflüchteter Menschen sei derzeit auch für die Stadt nicht zu kommen, sagen die Verantworltlichen – im Raum stehe aber, so Willichs Bürgermeister Christian Pakusch, dass die Stadt Willich bis Ende nächsten Jahres zusätzlich rund 650 weitere Menschen wird unterbringen müssen. Nun geht als also darum, für die Unterbringung entsprechende Lösungen zu erarbeiten.