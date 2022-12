Wunschbaum-Aktion 519 bedürftige Kinder bekommen Weihnachtsgeschenke

(jbu) Bereits zum 14. Mal hat ein Team von ehrenamtlich engagierten Frauen und Männern mit den Geschenken zahlreicher Wunschpaten aus der Willicher Bürgerschaft bei der Weihnachtswunschbaum-Aktion Kinderaugen zum Leuchten gebracht. 519 Herzenswünsche von bedürftigen Kindern waren in diesem Jahr zusammengekommen. Sie hingen an den Weihnachtsbäumen in den Sparkassenfilialen und am digitalen Wunschbaum bereit. Wunschpaten haben fleißig die Sterne gepflückt und dazu beigetragen, dass die Kinder am heutigen 24. Dezember ihr Geschenk unter dem Weihnachtsbaum finden. Ehrenamtler brachten die Geschenke zu den teilnehmenden Schulen, Kitas und sozialen Organisationen, die sie dann an die Familien verteilten. Verantwortlich für das Projekt ist das Freiwilligen-Zentrum Willich in Trägerschaft des Caritasverbandes.