Stadtgeschichte : 50 Jahre Willich in einem Buch

Viele der Autoren trafen sich bei der Präsentation des Buches im Ratssaal zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder. Foto: Wolfgang Kaiser

Zum Stadtjubiläum im kommenden Jahr haben die Heimat- und Geschichtsfreunde Willich ein abwechslungsreiches Buch herausgegeben. Die 32 Autoren stellten es jetzt im Schloss Neersen vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

Im kommenden Jahr wird ein besonderes Jubiläum gefeiert: Aus den ehemals selbstständigen Gemeinden Willich, Anrath, Schiefbahn und Neersen wurde 1970 die Stadt Willich. In den zurückliegenden knapp 50 Jahren hat sich die Stadt prächtig entwickelt. Ein Spiegel dieser Entwicklung ist das Buch, das rechtzeitig vor dem Jubiläum erschienen ist. Es wurde jetzt im Ratssaal von Schloss Neersen vorgestellt. Herausgeber sind die Heimat- und Geschichtsfreunde Willich. 32 Autoren, die – jeder auf seine Art – den Ort mit geprägt haben, sind mit jeweils einem Text vertreten. Hinzu kommen zehn Interviews.

Bürgermeister Josef Heyes erinnert an die Herausforderung, „dass vier Kirchtürme zusammenfinden sollten – sehr hohe Kirchtürme“. Heyes freute sich, dass so viele Zeitzeugen bereit waren, einen Beitrag zum Gelingen eines interessanten Buches zu leisten. Stadtarchivar Udo Holzenthal und Bernd-Dieter Röhrscheid, bei denen die Fäden zusammenliefen, mussten in Einzelfällen jedoch mehr oder weniger intensive Überzeugungsarbeit leisten. Ernst Kuhlen, Vorsitzender der Heimat- und Geschichtsfreunde Willich, gab folgendes zu verstehen: „Wir haben gerne die Aufgabe des Herausgebers übernommen.“ Das Projekt habe nur mit Unterstützung der Stiftung Natur und Kultur der Sparkasse Krefeld umgesetzt werden können.

Info Gelungenes Projekt durch Texte und Bilder 42 Texte 32 Autoren mit ihren Beiträgen zu jeweils einem bestimmten Thema und zehn Interviews sowie 376 Bilder machen das Buch zu einem gelungenen Projekt. Ab sofort zu haben Für 29,90 Euro gibt es das Buch über die Stadt Willich in allen Buchhandlungen im Stadtgebiet sowie bei Leyendecker in Neersen.

Das Buch hat ein ebenso schlichtes wie markantes Cover: Das goldene Willich-Wappen vor blauem Hintergrund. Bernd-Dieter Röhrscheid verriet, dass man bewusst keine „schwere Kost“ habe servieren wollen, sondern ein „bebildertes Lesebuch“ geschaffen habe, das man gern zur Hand nimmt, in dem man gerne liest und sich die Fotos anschaut. Die Wunschautoren habe man angesprochen: „Manche gingen in Deckung, wenn sie uns sahen.“ Udo Holzenthal kündigte an, dass Interviews mit interessanten Zeitzeugen fortgesetzt werden.

Zur Präsentation des Buches kamen Menschen im Ratssaal zusammen, die sich lange nicht gesehen hatten, wie zum Beispiel der frühere Erste Beigeordnete Joachim Spalleck, der Technische Beigeordnete Wilhelm Spee und der erste Leiter des Willicher Jugendamts, Karl Siewert. Aber auch der frühere Wirtschaftsförderer Gerd Zenses, der langjährige Vorsitzende des Planungsausschusses Jochen Kock und andere Persönlichkeiten waren gekommen. Die meisten waren als Autoren an dem Buch beteiligt –an einem Buch mit einer sehr ansprechenden Gestaltung. 50 Jahre Stadtgeschichte wurden in vier Blöcke aufgeteilt.