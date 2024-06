Jubiläum des Vereins für Kabinenroller 121 Messerschmitt-Kabinenroller kommen am Niederrhein zusammen

Jedes Jahr um Himmelfahrt treffen sich die Vereinsmitglieder aus der ganzen Republik. In diesem Jahr fand das jährliche Treffen anlässlich des Jubiläums am Gründungsort in Willich statt. „Das ist eine ganz besondere Gemeinschaft. Ich habe meinen ersten Kabinenroller 1972 geschenkt bekommen. Damals konnte man sie für 50 oder 100 Mark kaufen. Heute sind es Sammlerstücke, in ganz Deutschland gibt es noch rund 400 angemeldete Fahrzeuge“, erzählt Lüdecke.