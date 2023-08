Klassentreffen in Neersen Wenn der Schulfreund im Bundestag saß

Für den fraglos bekanntesten Absolventen der Klasse war die Wahrnehmung ähnlich. „Es gab sogar Leute, die hatten es gar nicht mitbekommen und haben mich mit großen Augen angesehen“, erzählt er lachend. Die Schule sei für ihn auch eine großartige Lehre gewesen. „Ich war zunächst in Schiefbahn auf der Grundschule und musste mich dann in der neuen Umgebung zurechtfinden. Das hat sicher auch soziale Fertigkeiten geschärft. Der Klassensprecher war dann eigentlich mein erstes politisches Amt, das ich sehr ernst genommen habe. Von da an lief es eigentlich wie von selbst“, erzählt er. Sicher, ein bisschen mehr gehörte fraglos dazu. Doch klar ist: Die politische Karriere Uwe Schummers begann so oder so in einer Hauptschule in Neersen. Und das vor jetzt 50 Jahren.