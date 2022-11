40,9 Millionen Euro : Warum die Stadt Willich einen Gewerbesteuer-Rekord aufstellt

Willich Nachdem in den Corona-Jahren die Gewerbesteuereinnahmen für die Stadt Willich rapide nach unten gegangen waren, sind sie 2022 so hoch wie nie. Und das hat miteinander zu tun.

Für Bürgermeister Christian Pakusch hatte diese Information „etwas Surreales“: Er teilte den Mitgliedern im Haupt- und Finanzausschuss mit, dass die Stadt Willich für 2022 mehr als 40 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer einnehmen wird – am Donnerstag beliefen sich die Einnahmen bereits auf 40,9 Millionen Euro. „Wir werden Stadtgeschichte schreiben, diese Zahl sucht ihresgleichen“, sagte Pakusch. Kämmerer Raimund Berg, der an der Sitzung aus Krankheitsgründen nicht teilnahm, erklärte auf Anfrage den Hintergrund: Die Stadt nehme derzeit viele Nachzahlungen aus den Jahren 2020 und 2021 ein, weil die Unternehmen ihre Vorauszahlungen für diese Jahre eher gering veranschlagt hätten. Auch 2022 entwickele sich gut, so Berg – aber am Ende des Tages rechnet er nicht damit, dass Willich auf einmal viel mehr Geld für neue Projekte zur Verfügung haben wird: Der Haushalt 2022 ist mit einem Defizit von sechs Millionen Euro kalkuliert, jetzt hofft der Kämmerer auf eine Null.