Festakt in Willich 350 Menschen begehen den Volkstrauertag in Willich

Die starke Beteiligung freut ihn. „Warum so viele Menschen gekommen sind, ist schwer abzuschätzen. Es war jedenfalls in meiner Amtszeit der mit Abstand am besten besuchte Volkstrauertag. Ich denke, es hat natürlich ein Stück weit mit der Präsenz der Konflikte in Ukraine und Israel zu tun. Vor allem geht es aber darum, dass die Menschen in diesen verrückten Zeiten ein Stück Besinnung suchen. Gerade in den vergangenen Wochen merke ich, dass die Sehnsucht nach einem Zusammenhalt groß ist“, betont er.