Prozess : Willicher soll Mutter und Arbeitgeber bedroht haben

Krefeld/Willich Vor dem Krefelder Landgericht muss sich ein 34-Jähriger auch wegen Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Vor dem Krefelder Landgericht hat die Verhandlung gegen einen Mann aus Willich begonnen. Dem 34-Jährigen werden Beleidigung, Bedrohung sowie vorsätzliche Körperverletzung in mehreren Fällen vorgeworfen. Er soll zwischen Januar und September 2018 verschiedene Personen, darunter seine Mutter, verbal und körperlich attackiert haben. Das zunächst vor dem Krefelder Amtsgericht geführte Verfahren wurde an das Landgericht abgegeben, weil der Verdacht besteht, dass der Angeklagte zum Zeitpunkt der Taten schuldunfähig gewesen ist und daher gegebenenfalls die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus in Betracht kommt.

Der Willicher zeigte sich weitestgehend geständig, erklärte aber, dass er sich an Details nicht erinnern könne. So wisse er noch, dass er mit seiner Mutter in deren Wohnung Streit hatte und dass „sie dabei zu Boden ging“. Was er aber damals genau gesagt und getan habe, sei ihm entfallen. Auch die Tatsache, dass es auf der Straße zu Begegnungen mit zwei Frauen gekommen sei, leugnete er nicht. Diese habe er jedoch nicht obszön beleidigt, sondern „ich sang und rappte nur so vor mich hin“. Er wolle zudem nicht bestreiten, seinen ehemaligen Arbeitgeber verbal attackiert zu haben, könne sich aber nicht vorstellen, zu diesem, „Ich stech‘ dich ab!“, wie es in der Anklageschrift steht, gesagt zu haben.