Ausbildung in Willich 33 Kfz-Mechatroniker bei Schmitz-Mönk losgesprochen

„Am meisten musstet ihr wahrscheinlich mit euch selbst kämpfen. Jeden Morgen aufzustehen, für die Berufsschule zu lernen oder dem Chef nicht zu widersprechen, ist nicht immer einfach.“ Die erfolgreiche Sportlerin appellierte an ihre Zuhörer, für, nicht gegen etwas zu kämpfen. „Glaubt an euch und an die enorme Kraft, die in jedem von euch steckt“, rief sie den jungen Kfz-Mechatronikern zu. Dabei sollten sie sich auch von Niederlagen nicht entmutigen lassen. Aus ihnen könne man lernen.