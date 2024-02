Zu Besuch im Landtag LdV-Schüler debattieren im Plenarsaal des Landtags

Mit Begeisterung betraten die Jugendlichen den Plenarsaal und nahmen auf den Sitzen Platz, die normalerweise den Abgeordneten vorbehalten sind. Zu Beginn erhielten die Jugendlichen eine Einführung in die komplexe Welt der Landespolitik und so auch wertvolle Einblicke in die Arbeit des Landtags. Sie bekamen dabei auch Tipps zu Entscheidungsprozessen und der Vorbereitung auf ihre Debatte. Mit Herzklopfen traten einzelne Redner an das Pult, um in dreiminütigen Reden ihre Gedanken und Überzeugungen, die von validen Argumenten und klugen Gedanken geprägt waren, zu präsentieren.