Vorfall in Willich : 23-Jähriger wird von Zug erfasst

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Willich Am Montag ist es an einem Bahnübergang in Anrath zu einem tragischen Unfall gekommen.

Gegen 13 Uhr lief ein 23-Jähriger der Polizei zufolge aus der Anrather Innenstadt kommend über die Jakob-Krebs-Straße auf einen Bahnübergang zu. Obwohl die Schranken gesenkt waren und das Rotlicht den herannahenden Zug ankündigte, überquerte er die Schienen.

Warnrufe der Passanten blieben ungehört. Der 23-Jährige wurde vom Zug erfasst und tödlich verletzt. Die Strecke war für rund zwei Stunden gesperrt, während die Löschzüge Schiefbahn und Anrath den Mann bargen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

