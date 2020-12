Verschärfungen der Corona-Schutzmaßnahmen im Kreis Viersen : 22 Corona-Fälle im Anrather Gefängnis

In der JVA Willich I wurden seit dem 21. Dezember 18 Gefangene und vier Bedienstete positiv auf das Coronavirus getestet. Foto: Hüskes, Achim (achu)

Willich/Tönisvorst Wie der Erreger in die JVA gelangt ist, ist unklar. Unterdessen haben die ersten Impfungen im östlichen Teil des Kreises Viersen begonnen. Der Landrat hat wegen der steigenden Corona-Fälle schärfere Schutzmaßnahmen angekündigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Schütz, Emily Senf und Bianca Treffer

Zu einer plötzlichen, starken Häufung von Corona-Infektionen ist es in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Willich I in Anrath gekommen: Seit dem 21. Dezember wurden dort 18 Gefangene und vier Bedienstete positiv auf das Coronavirus getestet. Das bestätigte die Landesvollzugsdirektion auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Krankheit verlaufe bisher sowohl bei den Gefangenen als auch den Mitarbeitern milde.

Der 21. Dezember war auch der Tag, an dem zum ersten Mal überhaupt ein Corona-Fall in dem Männergefängnis auftrat. Im Frauengefängnis nebenan gebe es keine auffällige Häufung, die Vielzahl von Infektionen in der JVA Willich I sei im Landesvergleich durchaus besonders, sagt Nils Radtke, stellvertretender Pressesprecher der Landesjustizvollzugsdirektion. Wie der Erreger ins Gefängnis gelangt ist, lasse sich nicht aufklären.

Info Erster Corona-Fall in Vorst-Kandergarten Seniorenhaus Im Seniorenhaus Vorst-Kandergarten ist eine Mitarbeiterin positiv getestet worden – der erste Corona-Fall in der Einrichtung. Die Mitarbeiterin sei am 22. Dezember das letzte Mal im Haus gewesen, seitdem wurden laut Leiter Claus Keultjes alle 60 Bewohner und die anderen 61 Mitarbeiter mehrfach negativ getestet. Das Haus ist weiter geöffnet. Am 31. Dezember wird dort geimpft.

Am Sonntag, 27. Dezember, wurden 334 von insgesamt 387 Gefangenen Abstriche für eine PCR-Testung entnommen, sagt Radtke. Unabhängig von dieser Massentestung würden alle Inhaftierten und Bediensteten, die Symptome aufweisen und/oder bei denen ein nachgewiesener oder vermuteter Kontakt zu mit dem Coronavirus infizierten Personen stattgefunden hat, getestet.

Diese Tests werden vom Krankenpflegedienst der JVA selbst durchgeführt, denn jede Justizvollzugsanstalt verfügt über eine eigene medizinische Versorgung. Eine allgemeine Testpflicht gebe es nicht, sagt Radtke. Die Maßnahmen würden in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt getroffen. FFP2-Masken für Bedienstete und Gefangene stünden in ausreichender Zahl zur Verfügung.

Seit Beginn der Corona-Pandemie gebe es umfangreiche Schutzmaßnahmen, die dem aktuellen Infektionsgeschehen immer wieder angepasst würden. Neben den Vorgaben der Gesundheitsämter orientieren sich die Justizvollzugsanstalten des Landes an den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts, zudem lägen jeweils eigene Pandemiepläne vor, und es bestehen insbesondere Restriktionen beim Besuch, vollzugsöffnende Maßnahmen wurden beschränkt.

„Grundsätzlich wurde nach dem Auftreten der Corona-Fälle auf eine konsequente Quarantäne der Infizierten beziehungsweise Kontaktpersonen und Trennung der Gefangenen geachtet, um eine Weiterverbreitung des Virus zu unterbinden“, teilt Radtke mit. So seien Arbeitsbetriebe geschlossen, und Freizeitangebote könnten derzeit nicht stattfinden. Auch zu Silvester gebe es, wie schon zu Weihnachten, keine Feiern, sagt Radtke.

Unterdessen haben die Impfungen im östlichen Teil des Kreises Viersen begonnen, darunter in Einrichtungen in Anrath, Willich und Tönisvorst. Dafür wurden laut Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) mehr als 600 Impfdosen bestellt. Im Anrather Altenheim St. Josef impfte ein Ärzteteam am Dienstag alle 86 Bewohner sowie 116 Mitarbeiter. Vier Schülerinnen und zehn Mitarbeiter verzichteten auf die Impfung. „Ich bin dankbar, dass wir zu den Häusern gehören, die den Impfstoff so schnell erhalten haben“, sagte Heimleiterin Silvia Anna Küppers.

Im Alexianer Seniorenhaus in St. Tönis gab es gar einen Überschuss. 58 Ampullen wurden geliefert; das ergab 348 Spritzen, da sechs Dosen aus jeder Ampulle gezogen werden konnten. „144 Bewohner sowie 90 Mitarbeiter haben eine Impfung erhalten“, sagte Leiterin Jutta Hartmann. Vier Bewohner und 40 Mitarbeiter wünschten keine Impfung.

Es blieben 114 Spritzen übrig. Mit denen wurden die Mitarbeiter des Medizinischen Versorgungszentrums sowie weitere 100 Feuerwehrleute aus dem Kreis Viersen geimpft. Dazu holte Dr. Arndt Berson, Vorsitzender der Kreisstelle Viersen der KVNO, die Feuerwehren mit ins Boot.

Da der Impfstoff die Einrichtung nicht verlassen durfte, erfolgten alle 348 Impfungen vor Ort. Am 31. Dezember stehen weitere sieben Einrichtungen im Kreis Viersen auf dem Plan, mit mehr als 1200 für diese Heime bestellten Impfdosen.

Nachdem der Inzidenzwert erneut die 200er-Marke überschritten hat (am Dienstag lag er bei 203), wird der Kreis die geplanten verschärften Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie jetzt umsetzen. Von Mittwoch, 0 Uhr, an müssen Personen aus unterschiedlichen Haushalten, die in einem Auto unterwegs sind, Mund-Nasen-Masken tragen, in Geschäften darf sich maximal eine Person pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche aufhalten.

„Die zusätzlichen Schutzregeln sind nötig, um das Infektionsgeschehen einzudämmen, Leben zu schützen und die Kapazitäten der bereits überstrapazierten Krankenhäuser zu entlasten“, sagt Landrat Andreas Coenen (CDU). „Jeder und jede ist gehalten, die Schutzmaßnahmen zu befolgen und damit einen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie zu leisten.“ Gerade auch an Silvester gelte: Abstand halten und Maske tragen.