Beschluss im Sozialausschuss 2025 soll in Willich Aktionsjahr gegen Einsamkeit werden

Die Stadt Willich möchte ein „Aktionsjahr 2025 Gemeinsam gegen Einsamkeit“, so der Arbeitstitel, ausrufen. Dem Vorschlag der Verwaltung stimmten alle Mitglieder des Sozialausschusses zu. Der Hintergrund: Das Thema „Einsamkeit“ wird in Willich seit Januar 2021 (Antrag der CDU) in verschiedenen Bereichen bearbeitet. Es geht darum, Einsamkeit bei betagten und bei jungen Menschen zu beleuchten, um Abhilfe zu schaffen. In den vergangenen zwei Jahren haben unter anderem zwei Workshops mit dem Fokus „Bewältigung von Einsamkeit“ stattgefunden. Dabei wurden vier Problembereiche identifiziert, so die Verwaltung: „Vernetzung, Begegnung, Stärkung/Gewinnung von Ehrenamt und Sensibilisierung von Schlüsselpersonen“. Das Aktionsjahr soll das Thema aus der Tabu-Zone holen. Der lange Zeitraum biete die Chance, „eine Großzahl von Maßnahmen nachhaltig umzusetzen“, heißt es in der Vorlage. Als erste Ideen formuliert die Verwaltung die Zusammenarbeit mit Institutionen wie Kirchengemeinden, Tafel, Vereinen, freien Trägern oder Familien- und Jugendzentren, eine Aktion „Klingel beim Nachbarn“ für ein „Schwätzchen“ oder die Entwicklung eines Logos und eines griffigen Namens für das Jahr.