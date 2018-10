20 Jahre Wahlefeldsaal in Neersen

Neersen Die St. Sebastianus-Bruderschaft feierte jetzt das 20-jährige Bestehen des Wahlefeldsaales. Das Haus aus dem Jahr 1908 hat als Tanzlokal, Casino der Alliierten und Kino in Neersen eine lange, abwechslungsreiche Geschichte.

„Eigentlich müssten wir diese Räumlichkeit Manfred-Gumbinger-Saal nennen“; sagte vor vielen Gästen schmunzelnd Robert Brintrup. Der Präsident, der die Bruderschaft seit 2006 anführt, meinte damit den Ehrenpräsidenten Manfred Gumbinger. Denn der heute 82-Jährige, der gerade eine Konzertreise im Sauerland unternahm, hatte in den 1990-er Jahren das Gespräch mit der damaligen Eigentümerin, Hedwig Wahlefeld, geführt, ob man die Ruine des damaligen Kinosaales nicht der Bruderschaft und somit der Allgemeinheit überlassen wolle. Hedwig Wahlefeld stimmte zu, nannte einem „wohlwollenden Kaufpreis“, so Robert Brintrup.

Im Wahlefeldsaal wird weiter fleißig gearbeitet. Im Keller soll bald ein neuer Schießstand entstehen, ferner wird am neuen Lagerraum bereits gearbeitet. Direkt nach dem Tag der offenen Tür veranstaltete die Bruderschaft am Abend als Dank für die vielen Helfer und Helferinnen ein zünftiges Oktoberfest. Wer den Wahlefeldsaal nutzen möchte, Infos unter: www.sebastianer-neersen.de

In zehn Fotobänden wurde beim Tag der offenen Tür - die Bilder hatte größtenteils Paul Ritters (81) gemacht - an den Umbau in einem Rekordtempo erinnert. „Damals wurden wir noch von Politikern belächelt, einige trauten uns dies nicht zu“, erinnerte sich Robert Brintrup. Die Skeptiker wurden schnell eines Besseren belehrt;: in über 10.500 Einsatzstunden waren die Schützen als so eine Art „Heinzelmännchen“ unterwegs. Etwa 90 Prozent waren Eigenleistungen. Ehe es mit dem Umbau so richtig los ging, mussten alleine erst einmal rund 4.000 Schubkarren Schutt aus dem Saal entfernt werden. Viele Schützenfrauen sorgten dabei für die Mahlzeiten der „Kolonne“. Bereits im April 1998 erfolgte im fast fertigen Saal die Krönung des neuen Schützenkönigs.