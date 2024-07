15-Jähriger schwer erkrankt Stammzellspender für Niklas aus Willich gesucht

Unter dem Motto „Treffer für Niklas“ bitten Familie und Freunde jetzt, dass sich möglichst viele Menschen als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen. Auch die Schützen des ASV Willich, die am Wochenende ihr großes Schützenfest feiern, unterstützen die Aktion. An allen Schützenfesttagen steht ein Typisierungsstand am Parkeingang an der Bahnstraße. Dort können alle Interessierten einen Abstrich vornehmen lassen und sich registrieren. Im „Team Niklas“ werden auch Freunde und Nachbarn der Familie auf dem Schützenfest unterwegs sein, um auf die Aktion aufmerksam zu machen. „Unser Sohn hat noch so viel vor. Sein größter Traum war es, Ronaldo bei der EM spielen zu sehen“, sagt Niklas‘ Mutter Marion: „Es ist so leicht, ein Leben zu retten, in diesem Fall das unseres Sohnes. Er hat sonst keinerlei Chance zu überleben.“