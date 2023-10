Schüleraustausch am Lise-Meitner-Gymnasium Anrather Schüler kehren aus den USA zurück

Wenn fortan die Sweatshirts mit dem Aufdruck „Riley High School South Bend Wildcats“ samt dem Pfotenabdruck einer Raubkatze am Lise-Meitner-Gymnasium zu sehen sind, dann sind das nicht einfach irgendwelche Pullover. Die ‚Sweaties‘ haben für die zwölf Schüler und die beiden Lehrkräfte, die sie tragen, eine ganz besondere Bedeutung. Sie erinnern an den dreiwöchigen Amerikaaufenthalt, der im Rahmen des GAPP Austausches am Anrather Gymnasium stattfand. Am 8. September ging der Flieger von Frankfurt nach Chicago und von dort nach South Bend in Indiana.