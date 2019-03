Deichverband Bislich-Landesgrenze : Deich-Gebühren steigen moderat an

Schafe auf einem Deich des Deichverbands Bislich-Landesgrenze. Foto: WAZ FotoPool/Marc

Wesel/Kreis Kleve Hausbesitzer zahlen künftig rund drei Euro mehr. Anders bei den Mitgliedern, die Eigentümer größerer landwirtschaftlicher Flächen sind. Da sind rund 70 Euro mehr fällig.

Wer ein Einfamilienhaus im Polder besitzt, muss im laufenden Haushaltsjahr mit einer moderaten Erhöhung an Deichverbandsbeiträgen rechnen. Zahlte der Hausbesitzer in 2018 für ein Einfamilienhaus durchschnittlicher Größe 59,44 Euro, wird er in diesem Jahr mit 62,21 Euro – also knapp drei Euro mehr – zur Kasse gebeten. Anders bei den Mitgliedern, die Eigentümer größerer landwirtschaftlicher Flächen sind. Für einen landwirtschaftlichen Betrieb in einer Größenordnung von beispielsweise 40 Hektar steigen die Deichgebühren um etwas mehr als 70 Euro auf 1531,54 Euro.

Grund für Letzteres ist der Anstieg der Kosten für die Gewässerunterhaltung. „Hier haben wir in den letzten Jahren stark investiert“, erklärt Marcus Schaffeld, Fachbereichsleiter Verwaltung beim Deichverband (DV) Bislich-Landesgrenze. Grund hierfür sind die personelle wie maschinelle Verstärkung nach dem Starkregenereignis des Jahres 2016. Konkret: Bei der Gewässerunterhaltung ist der Hebesatz von 20,44 Euro (2018) auf 21,50 Euro je Hektar gestiegen.

Info Konflikte gibt es in Isselburg Isselburg Beschäftigt ist man beim Deichverband Bislich-Landesgrenze mit den Vorbereitungen für die Nachveranlagung im Bereich Isselburg. Widersprüche In Isselburg waren seinerzeit zirka 600 Widersprüche gegen die Heranziehung zur Mitgliedschaft beim Deichverband eingegangen. „Diese sind beschieden, lediglich sechs Klageverfahren sind noch anhängig“, sagt Marcus Schaffeld.

Im Bereich der Schöpfwerkskosten gab es eine minimale Senkung. Hier wurde der Hebesatz von 17,18 auf 16,69 Prozent gesenkt. Beim Unterabschnitt Hochwasser musste der Hebesatz nach oben hin angepasst werden. Statt 68,14 Prozent 2018 steigt er moderat auf aktuell 72,56 Prozent. Kurzum: Es gibt einen Anstieg der Beiträge im Hochwasserschutz und bei der Gewässerunterhaltung, eine Senkung bei den Schöpfwerkskosten.

Der Erbentag verabschiedete am Mittwoch den vom Deichstuhl knapp eine Woche zuvor aufgestellten Haushaltsplan einstimmig. 39 stimmberechtigte Mitglieder waren anwesend. Das Gesamthaushaltsvolumen des DV Bislich-Landesgrenze beträgt für das Jahr 2019 rund 18,91 Millionen Euro (2018: 20,76). Dabei sind die Verwaltungskosten mit rund 3,5 Millionen Euro stabil geblieben, die investiven Kosten im Vermögenshaushalt sind im Vergleich zum Vorjahr (2018: 17,2 Millionen Euro) um 1,9 Millionen. Euro auf 15,3 Millionen Euro gesunken.

Worin wird nun investiert? „Die prägenden Investitionskosten liegen natürlich nach wie vor im Hochwasserschutz“, erklärt Schaffeld. Allein 11,03 Millionen Euro werden in Planung und Bau der Deiche investiert, schließlich sind noch 17 Kilometer unserer Deiche zwischen Wesel und Emmerich zu sanieren. Zudem sind noch Restarbeiten am Planungsabschnitt 4 von Bienen bis Praest abzuarbeiten, hier in erster Linie das Schleusenbauwerk in Bienen.

Bei Deichsanierungsmaßnahmen übernimmt das Land derzeit 80 Prozent der Kosten, konkret 8,94 Millionen Euro. 986.000 Euro werden aus der Rücklage entnommen und 1,1 Millionen als Kredit aufgenommen.

Was bekommt der Beitragszahler für sein Geld? Neben den schon erwähnten Investitionen in die Gewässerunterhaltung wird der Deichbau und damit der Hochwasserschutz weiter vorangetrieben. Profitiert der Beitragszahler auf der einen Seite von dem aktuell niedrigen Zinsniveau, schlagen auf der anderen Seite Altkredite zu Buche. „Weil die tilgungsfreie Zeit bei der NRW-Bank jetzt ausläuft, kommen höhere Tilgungsbelastungen auf uns zu“, erklärt Marcus Schaffeld.

Wichtig noch für die Beitragszahler zu wissen: Die Beitragsbescheide für die Selbstzahler gehen zum 29. April in die Post, die für die Abbucher am 13. Mai. Von den aktuell 23.000 Mitgliedern lassen inzwischen rund 10.000 den Beitrag abbuchen. „Wären es mehr, hätten wir erheblich weniger Buchungsaufwand und Mahnbescheide und könnten in der Folge Ausgaben einsparen, was die Beiträge senken würde“, bittet Schaffeld noch mal darum, Sepa-Mandate zu erteilen.

(rau)