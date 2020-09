Zweiter Wolf in Schermbeck bestätigt : Ministerin will bei der Wölfin abwarten

Dieser Wolf lebt in einem Wolfsgehege in Baden-Württemberg und nicht in Schermbeck. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Schermbeck Schermbecks Bürgermeister Mike Rexforth hatte sich beim Umweltministerium für eine Umsiedlung von Gloria stark gemacht. Doch Ursula Heinen-Esser hält das für vorschnell. Unterdessen wurde ein zweiter Wolf im Gebiet bestätigt.

Die nordrhein-westfälische Umweltministerin Ursula Heinen-Esser will Wölfin Gloria nicht zeitnah umsiedeln. Die CDU-Politikerin reagierte am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung indirekt auf ein Schreiben von Schermbecks Bürgermeister Mike Rexforth, der bei der Ministerin am Vortag genau dafür geworben hatte. „Ich appelliere an alle Betroffenen und Beteiligten, keine vorschnellen Schlüsse zu ziehen und die Untersuchungsergebnisse zu den aktuellen Vorfällen abzuwarten“, sagte Heinen-Esser. Obwohl Ergebnisse des Landesumweltamts und des Senckenberg-Instituts noch ausstünden, würden „aus verschiedenen Richtungen Forderungen zur Entnahme von Wölfen laut“, hieß es in der Mitteilung.

Rexforth hatte am Mittwoch einen Brief an die Ministerin geschickt, in der er sie um eine alsbaldige Neubewertung der Lage bat – insbesondere die Möglichkeit einer Umsiedlung sollte sie prüfen. „Ein Zusammenleben mit der Wölfin Gloria ist in Schermbeck nicht möglich“, hatte der Bürgermeister gesagt. Die sehr zeitnahe Reaktion des Umweltministeriums zeigt, dass Rexforths Bitte in der Behörde auf wenig Gegenliebe gestoßen ist.

Info Wo man Wölfe melden kann Sichtungen Bei möglichen Sichtungen sind die zuständigen Wolfs- und Luchsberater vor Ort zu informieren. Etwa das Regionalforstamt Niederrhein: Telefon 02852 94211, Mobil 0171 5870269. Hinweise Beim Landesumweltamt NRW können Wölfe unter den Telefonnummern 02361 3050 oder 0201 714488 gemeldet werden.

Im August hat es in der Region insgesamt elf Übergriffe auf Schafe und Damtiere gegeben. Es liegt zwar nah, dass ein Wolf dahinter steckt, bestätigt ist das aber noch nicht. Der letzte bestätigte Übergriff von Gloria – amtlicher Name GW954f – fand am 30. Juli in Bottrop statt. An gerissenen Schafen wurde das Tier identifiziert. Das Landesumweltamt dokumentiert derzeit diese elf Fälle und lässt Genproben analysieren, um die Übergriffe zu bewerten. Geprüft werde auch, ob es sich um Übergriffe der bereits im Schermbecker Gebiet bekannten Wölfe handelt, teilte das NRW-Umweltministerium mit.

Als belegt gilt nun, dass sich im Wolfsgebiet ein weiteres Tier aufhält. Der Wolf GW1587m wurde in den vergangenen Monaten immer wieder anhand von Losungsfunden nachgewiesen. Der Wolf hat nach einer genetischen Untersuchung des Forschungsinstituts Senckenberg am 14. Juli zwei Hirschkälber gerissen. Nach bundesweit abgestimmten Standards steht damit laut Ministerium fest, dass sich im Wolfsgebiet Schermbeck dauerhaft zwei Wölfe aufhalten.

Umweltministerin Heinen-Esser sagte: „Eine Häufung von Übergriffen wie in diesem August wurde bisher noch nicht beobachtet.“ Die Vorfälle würden auch vor dem Hintergrund der nachgewiesenen Anwesenheit eines zweiten Wolfs genau bewertet. Sobald die Untersuchungsergebnisse vorlägen, „werden wir die Lage auf aktueller Basis neu bewerten und die beteiligten Stellen zu einer erneuten Erörterung des Themas einladen“, sagte sie.

Nutztierrisse seien für Tierhalter und Herden eine „enorme Belastung“. Weiden müssten daher so gut es ginge geschützt werden. „Zugleich müssen wir beachten, dass der Wolf nach dem europäischen Naturschutzrecht eine streng geschützte Art ist“, sagte die Ministerin.