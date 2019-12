Geschäftsmann aus Diersfordt : Problem mit Innogy: Zwei Wochen ohne Internet

Volker Pypetz hat in Diersfordt große Probleme mit dem Internetanbieter Innogy. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Diersfordt Seit dem Nikolaustag funktioniert der Internetanschluss von Geschäftsmann Volker Pypetz nicht mehr. Bei der Innogy-Hotline hat ihm bislang niemand richtig geholfen.

Volker Pypetz wird die Adventszeit 2019 in keiner guter Erinnerung behalten. Denn seit dem Nikolaustag funktioniert sein Internetanschluss nicht mehr. Heißt im Klartext: Der Geschäftsmann aus Diersfordt kann keine Mails mehr abrufen, keine Überweisungen mehr tätigen und ist über das Festnetz telefonisch nicht mehr erreichbar.

Seit dem 7. Dezember hat er praktisch jeden zweiten Tag mit Mitarbeitern der Innogy-Hotline gesprochen – wenn er denn überhaupt durchgekommen ist. „Teilweise war ich mehr als 50 Minuten in der Warteschlange. Und immer wieder hieß es, man werde sich kümmern und mich zurückrufen.“ Doch das sei praktisch nie passiert, erklärte er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Am 13. Dezember erhielt Pypetz dann doch einen Anruf von einem Innogy-Techniker, der festgestellt hatte, dass sein Netzwerk-Router defekt sei und man den Austausch umgehend veranlassen würde. Doch auch eine Woche später ist nichts passiert. „Ich frage mich, warum Innogy nicht in der Lage ist, den Fall durch den Austausch eines Routers ganz einfach zu lösen.“ Für den Diersfordter steht fest, dass bei Innogy „einiges falsch läuft. Das wurde mir aus den Gesprächen mit der Hotline deutlich. Teilweise waren auch Telekom-Techniker mit involviert.“

Unsere Redaktion hat nachgefragt bei Innogy in Essen und einem Unternehmenssprecher den Fall von Volker Pypetz geschildert. „Wir können uns nur bei unserem Kunden entschuldigen“, beonte der Firmensprecher. Man arbeite seit einigen Monaten mit einem neuen Callcenter zusammen, so dass es immer wieder zu Problemen komme. „Wir werden veranlassen, dass Herr Pypetz so schnell wie möglich einen neuen Router erhält. Außerdem wird einer unserer Techniker das Gerät anschließt. Und natürlich werden wir Herrn Pypetz finanziell entschädigen.“ Wann genau der Router bei der Familie Pypetz ankommt und der Techniker seine Arbeit aufnimmt, dazu konnte der Innogy-Sprecher keine genauen Angaben machen.