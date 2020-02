Dingden : Zwei Verletzte bei Gasexplosion auf Campingplatz

Dingden Vergleichsweise glimpflich kam am Sonntag ein Paar bei der Explosion einer Gasflasche auf dem Campingplatz Bußter Weg in Dingden davon. Dabei zog sich ein 83-jähriger Mann aus Hamminkeln Handverletzungen zu, seine Ehefrau erlitt einen Schock.

Wie die Kreispolizei Wesel mitteilte, ereignete sich das Unglück gegen 12.25 Uhr in einer Außenküche auf der Anlage des Erholungsgebietes an der Dingdener Heide. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte aus Hamminkeln und Bocholt eilten mit großem Aufgebot an, war zunächst doch noch nichts über das Ausmaß oder eventuelle Folgen bekannt. Am Ort, so eine Sprecherin der Polizei, erwies sich die Lage dann weniger besorgniserregend als befürchtet. Der 83-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht. Wie die Weseler Polizei weiter mitteilte, geht die Feuerwehr davon aus, dass ein Leck in der Leitung zwischen Gasflasche und Campingkocher die Ursache des Unglücks war.