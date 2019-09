Motorradfahrer und Autofahrer verstorben : Zwei tödliche Unfälle innerhalb weniger Stunden in Hamminkeln

Hamminkeln In Motorradfahrer prallte gegen einen Traktor und verstarb, wenige Stunden später prallte ein Autofahrer gegen einen Baum.

Es ist eine traurige Nacht für Hamminkeln: Gleich zwei Verkehrsteilnehmer sind dort in den vergangenen Stunden nach Unfällen verstorben. Wie die Polizei am späten Mittwochabend berichtete, verstarb ein 19-jähriger Motorradfahrer am Mittwoch gegen 19.57 Uhr nach einem Unfall mit ienem Traktor. Der Unfall geschah auf der Kreuzung Isselburger Straße/Ringenberger Straße. Der 19-jährige Mann aus Hamminkeln befuhr mit seinem Motorrad die B 473 in Fahrtrichtung Wesel und wollte an der dortigen Kreuzung geradeaus seine Fahrt fortsetzen. Ein ihm entgegenkommender 40-jähriger Mann aus den Niederlanden fuhr mit seinem Traktor, an dem sich eine Strohballenpresse befand, in die Kreuzung ein und bog nach links ab, ohne auf den Motorradfahrer zu achten. Das Motorrad stieß gegen ein Rad des Traktors, wodurch der 19-Jährige Fahrer zu Fall kam. Der 19-Jährige wurde unter fortlaufender Reanimation in ein Weseler Krankenhaus gebracht, wo er allerdings nach der Einlieferung verstarb. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug der 19-Jährige einen Helm. Dieser reichte als Schutz aber nicht.