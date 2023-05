Zwei Schützenfeste in Wesel Fusternberg und Flüren suchen einen neuen Regenten

Kaum ist Pfingsten mit reichlich Schützentrubel in der Umgebung vorbei, da schwappt das fröhliche Treiben rund um die Suche nach neuen Regenten auch in die Kreisstadt. Gleich zwei Wesele Vereine feiern am kommenden Wochenende ihre traditionellen Feste. „Back to the roots“, heißt es dabei auf dem Fusternberg. Denn der dortige Schützenverein kehrt wieder zu seiner ursprünglichen Festfolge zurück. Am Freitag, 2. Juni, beginnt das dreitägige Programm mit Zelt an der Rundsporthalle. Um 17 Uhr wird das Fest mit Kanonendonner eröffnet. Er ist das Zeichen zum Antreten. Der offiziellen Eröffnung folgen Auszeichnungen und ab 10 Uhr der Zug zum Ehrenmal mit Großem Zapfenstreich. Mitwirkende sind der MGV Bleib treu Hamminkeln, der Spielmannszug Fusternberg und die Blaskapelle Einklang aus Schermbeck. Um 20 Uhr beginnt die erste Partynacht im Festzelt mit der Band The Daylights.