Wesel : Zwei neue Spielplätze für Hünxe geplant

Wesel Friedhelm Schwarz und Matthias Krettek vom Büro Landschaftsarchitektur Schwarz waren in die Sitzung des Ausschusses für Schule, Jugend, Kultur und Sport gekommen, um den Mitgliedern zwei wichtige Spielplatzplanungen vorzustellen und zu erläutern: Danziger Platz in Bruckhausen und Dorfkamp in Hünxe.

Nachdem das Baufeld für die Errichtung der Neubauten am Danziger Platz geräumt ist, kann der Entwurf des vorgesehenen Spielplatzes nun in die Gesamtplanung einfließen, eine Ausführungsplanung erstellt und die Kostenberechnung für die Einplanung der Haushaltsmittel vorgelegt werden. Ein Grüngürtel trennt die Spielplatzfläche zur Kirchengemeinde Unsere Arche hin ab, der Spielplatz selbst ist mit einer Zaunanlage samt selbstschließendem Tor eingefriedet, der Vorplatz bis zum Eingang (auch zum angrenzenden Kindergarten) wird verkehrsberuhigt, mit einer Mauer und Anpflanzung vom Edeka-Anlieferungsbetrieb getrennt. Der Hauptspielbereich mit Kontakt zur Kirchengemeinde und zum Mitnutzer Kindergarten umfasst eine Zone für Kleinkinder und begleitende Eltern, der größere Teil Klettergeräte, Rutsche, eine Wiese mit Hügeln und Baumreihen. Alle Wege sind gepflastert und barrierefrei, ein Fahrradabstellplatz ist vorgesehen, eine Tischtennisplatte im Randbereich wurde angeregt. Mittel für Baukosten werden in den Haushalt 2019 eingeplant. Vertreter der Politik lobten das Architekturbüro für die gelungene Planung.

Besser auf der Zeitschiene sieht es für den Spielplatzausbau Dorfkamp aus. Dieser soll in 2018 erfolgen, ebenso wie der Endausbau der Straße Dorfkamp. Entsprechende Haushaltsmittel sind eingeplant. Für Kleinkinder gibt es eine Sandspielfläche mit Spielgeräten, älteren Kindern stehen für mehr Bewegung Klettermöglichkeiten zur Verfügung, auch ein Mehrgenerationenspielgerät soll angeschafft werden. Der barrierefreie Rundweg wird mit Sitzgelegenheiten und Papierkörben versehen, eine dichte Anpflanzung mit Sträuchern zu Wohngebieten ist vorgesehen. Auch dieser Planung wurde allseits zugestimmt.

(P. N.)