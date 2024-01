Aufmerksamer Zeuge Zwei Festnahmen nach einem Ladendiebstahl in Wesel

Polizeibeamte konnten kurz darauf zwei der Verdächtigen in einem Schienenersatzbus in Wesel-Blumenkamp an einer Bushaltestelle antreffen und kontrollieren. In einer Tasche wurden mehrere hochwertige Kleidungsstücke gefunden, die dann als Diebesgut aus einem Weseler Bekleidungsgeschäft zugeordnet werden konnten.