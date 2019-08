Bauprogramm in den Schulen : Schulstart: Alle Bauarbeiten sind beendet

Bauprogramm in den Schulen

Der Hof der Konrad-Duden-Grundschule am Nussbaumweg wird nach den Arbeiten am Abwassersystem für die Einschulungsfeier hübsch gemacht. Foto: Fritz Schubert

Wesel In Zeiten fehlender Handwerker ist es eine gute Nachricht: Die Sanierungen an Wesels Schulen sind nach Plan gelaufen.

Baulich ist Wesel für den Start ins neue Schuljahr gerüstet. Die städtische Beigeordnete Annabelle Brandes meldet mit Anita Timmreck, Fachbereichsleiterin Gebäudeservice, und ihrem Mitarbeiter Bernd Mayboom alle Klassenräume einsatzbereit. Nirgendwo muss Unterricht ausfallen, weil Wesentliches in den Ferien nicht fertig geworden wäre. Das ist mit Blick auf andere Kommunen nicht überall so. Entsprechend zufrieden ziehen die Verantwortlichen Bilanz für ein Programm, das umfangreich und von großen Investitionen geprägt war.

13 Einheiten wurden angepackt. Im Detail waren das acht Grundschulen mit einem Einsatz von nun insgesamt 1,535 Millionen Euro, vier weiterführende Schulen (1,25 Millionen) und eine Sporthalle (15.000 Euro). Decken, Böden, Fenster spielen im Programm der auf Ferienzeiten entfallenden Arbeiten stets eine große Rolle. Eine Besonderheit diesmal war der Schulhof der Konrad-Duden Grundschule (260.000 Euro). Hier war das zu schwach dimensionierte Abwassersystem zu erneuern, weil gestauter Niederschlag unter anderem bis in die Verwaltung floss. Der Hof ist pünktlich zum Schulstart nutzbar, Nebenflächen werden noch fertiggestellt. Ähnliches gilt hier auch für die Alarmierungsanlage (100.000 Euro) für Brände und ähnliche Fälle: In den Klassenräumen – „Wir mussten durch jede Decke“ (Mayboom) – sind die Arbeiten abgeschlossen, weitere Räume werden nach den Herbstferien fertig. Die Priorisierung, unterrichtsrelevante Räume zuerst fertigzustellen, gilt für alle Projekte der Stadt. So auch für ein 265.000-Euro-Paket im Bauteil B des Schulzentrums Nord, wo zum Beispiel Entlüftungsgeräte und Brandschutzklappen auf dem Programm stehen. Weitere 305.000 Euro fließen für dies auch ins Bauteil A, wo die große Aula des Konrad-Duden-Gymnasiums schon eine neue Decke (225.000 Euro) hat.