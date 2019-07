Ginderich/Xanten : Zuhause in der Natur

Zuhause in der Natur

So schön ist die Bislicher Insel: Vögel in der Abendsonne. Foto: TN. Foto: siehe Info

Ginderich/Xanten Das Naturforum Bislicher Insel hat zehnjähriges Bestehen gefeiert. Zwischen Ginderich und Xanten wurde das Bewusstsein für Natur schon geschärft, als der Klimaschutz überhaupt noch nicht im Fokus war. Eine Erfolgsgeschichte.

Schöner kann man kaum irgendwo die niederrheinische Auenlandschaft erleben. Die Bislicher Insel bietet Natur pur. Im Jahr 2008 eröffnete der Regionalverband Ruhr seine kleine Akademie, die uns diese Natur näherbringt. Auf dem ehemaligen Eyländer Hof eröffnete ein Informations- und Kompetenzzentrum für Natur- und Hochwasserschutz. Am Donnerstag, einige Monate nach dem eigentlichen zehnjährigen Bestehen, feierte das RVR-Naturforum Bislicher Insel mit zahlreichen geladenen Gästen.

Das NaturForum Bislicher Insel informiert in einer Dauer- und in zahlreichen Wechselausstellungen anschaulich über das Naturschutzgebiet. Zudem gibt es vielfältige Umweltbildungsangebote, Seminare, Film- und Vortragsveranstaltungen. Mit Obstwiesen, Teichbiotop und grünem Klassenzimmer hat sich das Hof- und Außengelände zu einem Erlebnisgarten entwickelt. Gleichzeitig ist das Besucherzentrum Ausgangspunkt für Führungen.

Auch die Besucherzahlen dokumentieren die kleine Erfolgsgeschichte: Mehr als 16.000 Menschen kamen im vergangenen Jahr. Allein in diesem Jahr finden mehr als 130 Veranstaltungen sowie zahlreiche gebuchte Exkursionen mit Schulklassen oder Familien oder als Betriebsausflüge statt. RVR-Regionaldirektorin Karola Geiß-Netthöfel sagt: „Das NaturForum Bislicher Insel hat sich zu einem spannenden Ausflugsziel in der Metropole Ruhr entwickelt. Die Umweltbildung wurde gleich zweimal von der Unesco ausgezeichnet. Das ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich, das Angebot hier vor Ort immer wieder aktuellen Themen wie Klimaschutz anzupassen.“

Es gibt weitere Pläne. Künftig soll das NaturForum inhaltlich und räumlich erweitert werden. Die bestehende Ausstellung muss aktualisiert und um neue Themenfelder wie Klimaanpassung, Zugvögel, Insekten und Seeadler ergänzt werden. Ein Konzept ist in Planung.

Rund um das Besucherzentrum erstreckt sich das Naturschutzgebiet Bislicher Insel. Auch hier lohnt sich eine Entdeckungstour. Die alljährlich rund 25.000 rastenden und überwinternden arktischen Wildgänse bieten ein imposantes Naturschauspiel. Vor Ort kann die aktuell größte Kormoran-Kolonie Nordrrhein-Westfalens beobachtet werden. Auch Fischadler ziehen regelmäßig durch. 2017 hat auf der Bislicher Insel erstmals in NRW ein Seeadlerpaar erfolgreich gebrütet. Seit 2004 sind auch die Biber wieder ansässig.

In dem rund 1.200 Hektar großen Naturschutzgebiet engagiert sich der Regionalverband Ruhr seit 1982. Mit Bundes- und Landesmitteln wurden bis heute 404 Hektar Grundstücksflächen erworben, ein Pflege- und Entwicklungsplan erarbeitet und biotoplenkende Maßnahmen durchgeführt. Die ober- und unterstromige Wiederanbindung des Xantener Altrheinarms an den Rhein ist geplant, um die Auenentwicklung zu fördern. An diesem wichtigen Natur- und Gewässerschutzprojekt wird sich der RVR ebenfalls beteiligen.