Hamminkeln : Zuckerstangen-Spielplatz ist komplett

Der Verein Dorfentwicklung hat die neue Nestschaukel mit einer Crowdfunding-Aktion finanziert. Foto: Ziegler

Hamminkeln Auf dem Kirmesplatz in Dingden steht jetzt auch eine Nestschaukel für die kleinen Dorfbewohner.

Kirmesplatz heißt das Areal an der Neustraße immer noch, obwohl er schon lange keine Fahrgeschäfte mehr gesehen hat. Platz für Brauchtum bietet er weiterhin. Auch sonst ist die Fläche mitten in Dingden beliebt, besonders bei Kindern und Eltern. Hier hat der Verein Dorfentwicklung Dingden 2015 den Zuckerstangen-Spielplatz eingeweiht - benannt, weil durch und durch so designt, nach den rot-weiß-gestreiften Süßigkeiten vom Rummel. Jetzt wurde das Spielgerät vorgestellt, das den Spielplatz komplettiert: eine Nestschaukel für die ganz jungen und ganz kleinen Dorfbewohner. Das wird mit einem Sommerfest am Sonntag, 27. Mai, ab 13 Uhr gefeiert.

Agnes Küpper, Christa Scheper, Ursula Maibom, Hildegard Kösters und Maria Vierhaus waren zuvor von jungen Müttern angesprochen worden, die ein Gerät für die ganz Kleinen vermissten. Besagte Nestschaukel kam auch mit Hilfe einer Landschaftsarchitektin, die den Platz konzipiert hatte, ins Spiel. 6000 Euro sollte das neue Gerät kosten, was wiederum Kreativität bei der Finanzierung erforderte. Genutzt wurde die traditionell gute Beziehung zu den örtlichen Bankinstituten. Da die Volksbank Rhein-Lippe eine Crowdfunding-Plattform im Internet eingerichtet hat, waren Filialleiter Michael Borkes-Bußhaus und Christoph Ziegler, der die digitale Spendenaktion betreute, sofort mit im Boot. Nun kam es auf das Engagement des Vereins an, der so viele Spender werben musste, wie es ging. Denn die Volksbank würde die Spendensumme verdoppeln. 110 Spender mit Zusagen über 3300 Euro wurden geworben, damit war das Projekt in trockenen Tüchern. "Die Dingdener Geschäftsleute helfen, wo sie können", lobte Gastronomin Agnes Küpper.



Die Kinder haben das neue Gerät längst erobert. Es ist nun Teil eines schmucken Platzes, der früher verwaist war und heute ein beliebter Treff für die Dingdener ist. Er hat einfach Verweilqualität. "Hier gehen die Dingdener durch, früher sind sie vorbeigegangen", sagt Kösters. Das Ziel des Dorfentwicklungs-Vereins ist erreicht, vielleicht kommt noch eine Rutsche hinzu. Spendengelegenheiten gibt es weiter, zum Beispiel eine 120 Euro kostende Plakette auf dem dörflichen "Walk of fame" zu erwerben. Drei wurden in der letzten Woche verkauft, zum Beispiel Königspaare der Schützen erinnern so an ihren großen Tag. Hilfreich ist auch die Stadt, die sich um die Aufstellung der Nestschaukel kümmerte. Bürgermeister Bernd Romanski weiß, was er an den Dingdenern hat. Er hatte im Gasthof Küpper den "Burgermeister" gebrutzelt, der Erlös ging an die Dorfentwicklerinnen. Für das neue Spielgerät.

(thh)