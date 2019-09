Wesel Wer hat Hinweise nach einem Einbruch an der Lübecker Straße in Wesel?

Unbekannte sind in der Zeit von Samstag, 13 Uhr, bis Montag, 6.40 Uhr, in ein Sanitätshaus an der Lübecker Straße in Wesel eingebrochen. Sie erbeuteten unter anderem eine Kassenschublade. Sachdienliche Hinweise bitte an die Weseler Polizei, Tel. 0281 1070.