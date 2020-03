Mehrhoog Wer hat Hinweise nach einem Diebstahl eines wertvollen Autos in Mehrhoog? Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntag, in der Zeit von 0 Uhr bis 8.30 Uhr, haben Diebe am Möllenkampweg einen schwarzen BMW, 5er-Baureihe entwendet. Das amtliche Kennzeichen ist WES-K307. Das berichtete die Polizei am Montag. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln: 02852 / 966100