Polizei in Wesel sucht Zeugen Lkw-Fahrer flüchtet nach Unfall mit Radfahrer (12)

Wie die Polizei erst am Freitag mitgeteilt hat, war der Zwölfjährige mit seinem Fahrrad am Donnerstag, 28. September, gegen 7.30 Uhr auf dem Radweg der Grünstraße Richtung Hamminkelner Landstraße unterwegs, um zu seiner Schule zu fahren. Im Kreisverkehr an der Nordstraße/Grünstraße wurde das Rad des Jungen vom Hinterrad eines Lkw touchiert. Der Schüler kam daraufhin zu Fall und verletzte sich leicht. Der Zwölfjährige stand auf und fuhr weiter zur Schule. Der Lkw-Fahrer fuhr in unbekannte Richtung davon. Wegen seiner unfallbedingten Schmerzen ging der Junge ins Sekretariat der Schule. Von dort verständigte die Schule die Eltern des Kindes und die Polizei. Konkrete Hinweise zu dem Lkw oder dem Fahrer gibt es bis jetzt nicht. Das Fahrzeug soll allerdings ein schwarzes Führerhaus und einen Auflieger oder Anhänger mit grauer Plane haben. Der Fahrer hat dunkle Haare und trug zum Unfallzeitpunkt eine Sonnenbrille. Mögliche Zeugen können sich an die Polizei in Wesel wenden. Und zwar unter der Rufnummer 02821 1070.