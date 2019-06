Hamminkeln/Wesel : Zeugen für Unfall eines Radlers (55) gesucht

Der verunglückte Radler wurde in ien Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Nicolas Armer

Hamminkeln/Wesel Ein 55-jähriger Radfahrer aus Wesel befuhr am Freitag gegen 11.20 Uhr mit einem Rennrad die Hamminkelner Straße aus Richtung Brünen kommend in Fahrtrichtung Hamminkeln. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er in Höhe der Hausnummer 64. Eine 56-jährige Raesfelderin entdeckte den verunglückten Weseler und leistete Erste Hilfe.

Wegen der Schwere der Verletzungen wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese können sich bei der Polizei in Hamminkeln unter der Rufnummer 02852 966100 melden.

(RP)