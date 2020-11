Netzwerk der Evangelischen Kirchengemeinde Schermbeck : Ein Paradies für die Generation 55plus

Schermbeck Das Netzwerk der Schermbecker Georgsgemeinde besteht seit nunmehr zehn Jahren. Das Mit- und Füreinander in den Gruppen funktionierte weitgehend reibungslos. Eine Jubiläumsfeier wurde auf nächstes Jahr verschoben.

Kontakt Ralf Bose sammelt die Bilder, die per Mail an antworten.und.fragen@gmail.com geschickt werden können.

Wie umfangreich die Arbeit der Ehrenamtler nach der Gründung des Netzwerkes angelegt war, zeigt ein Rückblick, der in der Festschrift des Jahres 2015 abgedruckt wurde. An die Koordination der Gruppen und an die Gestaltung der Netzwerk-Seiten im Gemeindebrief wurde von Kerstin Andres, Ralf Bose, Dieter Hofmann und Manfred Hoyer ebenso erinnert, wie an den Ausbau des Foyers im Gemeindehaus zum Café Schorsch, an die Organisation eines Netzwerker-Gottesdienstes auf einem Bauernhof und an Ausflüge sowie die monatlichen Netzwerktreffen.