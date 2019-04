Feuer in Dingden : Zehn Verletzte bei Heckenbrand in Dingden

Am Schwanenschlatt in Dingden brannten 13 Meter Hecke nieder. Foto: Feuerwehr Dingden

Dingden bei garttenareiten in Dingden geriet eine Hecke in Brand. Zehn Menschen erlitten Verletzungen durch Rauchgas.

Enorme Folgen hatte am Dienstagmorgen ein Heckenbrand am Schwanenschlatt in Dingden. Insgesamt zehn Personen mussten am Unglücksort ärztlich betreut werden. Sieben Leute, darunter zwei Kinder (acht und elf Jahre), konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Drei Personen im Alter von 21, 24 und 58 Jahren verletzten sich schwer aber nicht lebensgefährlich. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Notfallseelsorger kümmerten sich um die beiden Kinder.