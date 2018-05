Wesel : Zehn Teams wetteifern um IHK-Schulpreis

Wesel Zehn Schülerteams von Duisburg bis Emmerich sind in diesem Jahr im Rennen um den Schulpreis der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer (IHK) Duisburg-Wesel-Kleve. Aus Wesel nimmt die Klasse elf des Andreas-Vesalius-Gymnasium mit der "Schülerküche" teil. Die Schüler errichten in ihrer Schule einen Pausenraum mit eigener Küche. Sie planen, dort Waffeln und andere Leckereien für ihre Mitschüler anzubieten. Überhaupt verspricht der Wettbewerb, eine ganze Reihe spannender Geschäftsideen hervorzubringen: Die Schüler des Willibrord-Gymnasiums aus Emmerich treten mit einem internationalen Kinderkochbuch an, in Kamp-Lintfort vermietet ein Team Gemälde aus dem Kunstunterricht an Arztpraxen, in Duisburg designen Schüler der elften Klasse Armbänder aus Fallschirmseide.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Seit Februar arbeiten die Teams an ganz unterschiedlichen Projekten und werden dabei von Unternehmen aus der Region unterstützt. Bis Juli haben sie noch Zeit, dann folgen die Präsentationen vor der IHK-Jury. Dem Siegerteam winken ein Preisgeld von 1500 Euro und ein Auftritt auf großer Bühne bei der IHK-Bestenehrung. Die IHK begleitet die Projekte und unterstützt sie mit einem Startkapital in Höhe von bis zu 500 Euro. Die Jugendlichen erleben beim IHK-Schulpreis, was es heißt, ein Unternehmen zu führen. Sie erweitern ihr wirtschaftliches Verständnis, übernehmen Verantwortung und üben sich in Team- und Kommunikationsfähigkeit. Der Schulpreis findet zum 16. Mal statt.

(RP)