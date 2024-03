Dauerausstellung im Essener Weltkulturerbe Zwei Wahl-Bislicher auf Zollverein im Rampenlicht

Bislich/Essen · An der neuen Dauerausstellung „Untertagewelt“ im Essener Ruhrmuseum haben vor Direktor Heinrich Theodor Prof. Grütter und der Kameramann Jochen Balke mitgewirkt. Beide leben – jedenfalls gelegentlich – in Wesel-Bislich. Was die beiden sonst noch verbindet.

21.03.2024 , 15:58 Uhr

Im Essener Ruhrmuseum sind im Rahmen der neuen Dauerausstellung auch Videos des Bislicher Kameramanns Jochen Balke zu sehen. Foto: Jochen Balke