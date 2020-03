Vorfall im Kreis Wesel : Hunde scheuchen Seeadler auf - jetzt drohen Strafen

Xanten/Wesel Unbekannte haben ihre freilaufenden Hunde in der Nähe des Adlerhorsts spielen lassen. Dadurch könnten die Vögel ihre Brut abgebrochen haben - es würde in diesem Jahr keinen Nachwuchs geben.

Der Kreis meldet einen schweren Fall von Störung des Naturschutzes: Wie erst jetzt bekannt gemacht wurde, haben am Freitag, 6. März, Unbefugte die Seeadler in der Nähe des Horstes auf der Bislicher Insel erheblich gestört. „Sie führten ihre Hunde ohne Leine bis an die Wasserlinie und ließen diese dort mit einem Ball spielen. Die Situation führte dazu, dass die störungsempfindlichen Seeadler den Horst verließen“, teilte der Kreis Wesel mit.