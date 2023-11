Wunschbaum in Schermbeck Kinderaugen sollen an Weihnachten leuchten

Kinderaugen sollen an Weihnachten zum Strahlen gebracht werden. Daher steht im alten Eingangsbereich der Volksbank Schermbeck an der Mittelstraße seit Montag ein Wunschbaum, an dem zahlreiche Kinderwünsche zum Weihnachtsfest hängen. Ziel ist es, dass diese von freundlichen Mitmenschen erfüllt werden und jedes Kind an Weihnachten ein Geschenk auspacken kann. Beteiligt sind nicht nur die Kinder von Flüchtlingsfamilien. „Wir haben auch bedürftige Familien aus Schermbeck angesprochen und gemeinsam mit den Kindern in den letzten Wochen ihren Wunsch-Anhänger für den Baum gebastelt“, berichtet Katharina Zenker. Dabei seien wieder tolle Wünsche von groß und klein zusammengekommen.