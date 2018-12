Wesel: Wolf reißt Schafe trotz Herdenhund-Schutz

Wesel/Schermbeck/Hünxe GW954f hat wohl in der Schwarzen Heide bei Hünxe zugeschlagen. Der Weseler Schafhalter Maik Dünow beklagt jetzt den Verlust vieler Schafe. Er fordert, dass nun das Tier getötet werden müsse. Auch der Nabu stellt sich nicht mehr ganz quer.

Die Schäfer in NRW wollen sich nicht länger hinhalten lassen und fordern per Antrag ans Land jetzt die Tötung der Wölfin GW954f, die im Raum Schermbeck/Hünxe ihr Unwesen treibt. Denn offenbar hat das Tier trotz größter Präventionsmaßnahmen – Elektrozäune, Herdenschutzhunde – regelrecht gewütet. Es waren zwei Angriffe binnen weniger Tage, die den Verdacht nähren, dass es sich nun um einen sogenannten Problemwolf handelt. Das würde die Entnahme, sprich: Tötung, rechtfertigen. Betroffen war in beiden Fällen der Weseler Maik Dünow, der in Lippedorf an der B 8 beheimatet ist. 350 Mutterschafe und 180 Lämmer hat er in der Schwarzen Heide bei Hünxe stehen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kamen gleich 26 seiner Tiere zu Schaden. Sechs wurden unmittelbar vom Wolf getötet, etliche weitere mussten später eingeschläfert werden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlug der Wolf erneut zu. Ein Schaf wurde getötet, zwölf weitere wurden verletzt.