Auf Wiese in Schermbeck War es ein Wolf? Zwei Schafe getötet

In der Dämmerung und bei leichtem Schneefall begann der Wolfsberater seine Untersuchung des Schafkörpers, wozu auch die Entnahme von Speichel- und Fleischproben gehörten, die nun von der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung in Gelnhausen untersucht werden. Nach etwa zwei bis drei Wochen wird feststehen, ob ein Wolfsriss geschah. Darauf deuten die Rissstellen hin. Auffallend war, dass ein etwa drei Meter langer Darmstrang vom Schafkörper nicht in die Richtung führte, wo in zwei Meter Entfernung vom Schaf entfernt ein Fleischstück lag. Schadstellen am Zaun konnten nicht ausgemacht werden, auch keine Untergrabungen.